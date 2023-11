Sherlock Holmes et l’Aventure du Diamant Bleu – Le Grand Point Virgule LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE, 25 novembre 2023, PARIS.

Sherlock Holmes et l’Aventure du Diamant Bleu – Le Grand Point Virgule LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 15:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 32.7 à 32.7 euros.

Le Grand Point Virgule (1-1068548, 2-1068549, 3-1068550) présente ce spectacle. Parallèlement au succès du Mystère de la vallée de Boscombe, voici une nouvelle adaptation interactive d’une aventure de Sherlock Holmes par Christophe Delort ! Sherlock et le docteur Watson enquêtent sur la curieuse disparition d’un diamant d’exception dans une chambre d’hôtel… Venez participer à cette enquête interactive à l’humour british. 3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde!!! « The Adventure of the blue Carbuncle » est l’une des 56 nouvelles mettant en scène le détective Sherlock Holmes. Parue pour la première fois en 1892, cette nouvelle n’avait jamais été adaptée au théâtre. C’est chose faite… Auteur : Arthur Conan Doyle, Christophe DelortArtistes en alternance : Mathieu Davidson ou Christophe, Jonathan Chaboissier ou Henri Ou Jean Marc Guillaume, Karim Wallet ou Bénédicte Bourel ou Sidonie Groignet ou Aurélie Vigent Metteur en scène : Christophe Delort Sherlock Holmes et L’Aventure du Diamant Bleu Sherlock Holmes et L’Aventure du Diamant Bleu

Votre billet est ici

LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée Paris

32.7

EUR32.7.

Votre billet est ici