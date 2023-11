Sherlock Holmes et le Mystère de la Vallée de Boscombe – Théâtre du Point Virgule LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE, 12 novembre 2023, PARIS.

SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE DE LA VALLEE DE BOSCOMBEVenez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort de Charles Mac Carthy… 3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier ! Le saviez-vous ?Cette pièce est éligible aux Molières 2022.Ce spectacle se joue depuis 5 ans. Après le Splendid, le Théâtre du Gymnase et 3 Festivals d’Avignon (complets), elle est programmée depuis 3 ans au théâtre du Grand Point Virgule.Le mystère de la vallée de Boscombe (The Boscombe valley mystery) est l’une des cinquante-six nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes.Une adaptation théâtrale de Christophe Delort mêlant intrigue holmésienne et humour british. Presse :“ Une réjouissante comédie familiale plein d’un humour British et écrit avec efficacité ” La Provence“ Un trio parfait pour une enquête surprenante ” FigaroscoPe“ Le ton de la pièce offre un savant cocktail d’action, de suspens mais aussi une sacrée dose d’humour ” L’oFFicieL des sPecTacLes Durée : 1h15 Texte : Arthur Conan DoyleAdaptation : Christophe DelortAvec en alternance : Mathieu Davidson ou Christophe ou Emmanuel Gasne, Jonathan Chaboissier ou Henri Ou Jean Marc Guillaume, Karim Wallet ou Pauline Gardel ou Sidonie Groignet ou Aurélie Vigent Mise en scène :**Christophe DelortDécors et Assistant aÌ la mise en scène : Christophe AuzollesCostume : Janie Loriault Sherlock Holmes et le Mystère de la Vallée de Boscombe Sherlock Holmes et le Mystère de la Vallée de Boscombe

LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée Paris

32.7

EUR32.7.

