LE GRAND POINT VIRGULE PRESENTE : NICOLAS MEYRIEUX DANS « ON SAIT PAS » Est-ce que tu t'es déjà marré en lisant un rapport du Giec ? Non ? Et ben c'est normal c'est parce que c'est pas fait pour. Par contre si t'as besoin te marrer tout en parlant d'écologie y'a mon spectacle. C'est du rire en pleine conscience, c'est un concept. Ça veut dire que tout au long du spectacle tu prends conscience qu'on va éclater les 2 degrés de réchauffement climatique mais tu ris quand même… Bon après tu pleures. Et puis tu ris à nouveau et c'est ça qui est fort ! On va se faire une petite mise à niveau des défis qui nous attendent dans ce siècle et tu comprendras pourquoi j'ai décidé de ne pas avoir de gamin. Pourquoi ça fait plus de 10 ans que je ne mange plus de viande. Et pourquoi prendre l'avion ne doit plus être considéré comme un petit plaisir coupable. Alors tu vas me dire t'es mignon mais c'est quoi la différence entre ton spectacle et une conférence d'Aurélien Barrau ? Aucune, à part que j'ai pas les cheveux longs. Bon et aussi que je fais quelques blagues de culs histoire de parler à tout le monde. Donc si tu te sens un éco-anxieux ou solastalgique, viens ça va te faire du bien. Et si t'as des potes qui sont pas écolo ramène-les moi, je vais les gifler pendant le spectacle. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, ils entrent dans la salle en pensant à leur prochain voyage en avion, en sortant, ils annulent leurs billets et ils installent des toilettes sèches dans leur immeuble.

LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE, 15 avril 2023, PARIS.
8 bis, rue de l'Arrivée Paris
Tarif : 27.3 euros.

LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée Paris

