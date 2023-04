1 Heure de Philosophie (Avec un Mec qui Sait pas Grand Chose) – Grand Point Virgule, Paris LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE, 8 avril 2023, PARIS.

1 Heure de Philosophie (Avec un Mec qui Sait pas Grand Chose) – Grand Point Virgule, Paris LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 19:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

LE GRAND POINT VIRGULE (1-1068548, 2-1068549, 3-1068550) PRESENTE : ce spectacle. Le spectacle d'humour qui vulgarise la philosophie ! Un homme ordinaire (Christophe Delort) va tenter de retracer l'histoire incroyable de la philosophie et les idées des grand philosophes en 3600 secondes*. Du procès de Socrate à l'éternel retour de Nietzsche, de la caverne de Platon à la joie de Spinoza… Un spectacle interactif et didactique pour les débutants curieux d'apprendre ou les initiés qui souhaitent revoir les bases avec humour. « Une citation entre guillemets par un auteur anonyme ça fait toujours plus sérieux » Anonyme. * 3600 secondes = 1 heure pour les nuls en maths. A savoir: Ce spectacle a affiché complet au festival OFF d'Avignon 2022. Christophe Delort est l'auteur et metteur en scène des adaptations à succès de Sherlock Holmes (La vallée de Boscombe et l'aventure du diamant bleu). Auteur : Christophe Delort, Erik Maillet Artiste : Christophe Delort Metteur en scène : Christophe Delort Dessins: Christophe Auzolles et Ana Carage Métro Montparnasse (lignes 4, 6, 12, 13) Un partenariat avec l'Interparking Montparnasse vous permet de bénéficier d'un forfait à 8€ pour votre soirée de 19h à 9h (renseignements au guichet du théâtre).

LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée Paris

