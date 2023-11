Les Trois Brigands LE FUNAMBULE-MONTMARTRE, 23 décembre 2023, PARIS.

Les Trois Brigands LE FUNAMBULE-MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-12-23 à 15:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Entre tradition populaire, tango et théâtre d’objet, Les Trois Brigands est un conte musical où l’univers de Tomi Ungerer est sublimé par une composition originale de Gustavo Beytelmann pour deux voix et bandonéon. Trois vilains brigands connus dans toute la contrée pour leurs méfaits, dévalisent chaque soir les voyageurs. Une nuit, ils attaquent un carrosse dans lequel se trouve une orpheline. La rencontre de cette petite fille et des trois malfrats, va changer le monde d’égoïsme, d’exclusion et d’oubli dans lequel ils vivent, pour en créer un meilleur. Les Trois Brigands

Votre billet est ici

LE FUNAMBULE-MONTMARTRE PARIS 53 RUE DES SAULES Paris

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici