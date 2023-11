La Folle Inconvenante Histoire des Femmes LE FUNAMBULE-MONTMARTRE Catégorie d’Évènement: Paris La Folle Inconvenante Histoire des Femmes LE FUNAMBULE-MONTMARTRE, 12 décembre 2023, PARIS. La Folle Inconvenante Histoire des Femmes LE FUNAMBULE-MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-12-12 à 19:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. Une immersion drôle, détonante et décalée dans l’histoire des grandes muettes des siècles passés, les femmes ! Ce spectacle met en scène une jeune femme qui, à travers un livre d’histoire légué par sa grand-mère, décide de donner enfin la parole aux grandes muettes des siècles passés, les femmes. De la Préhistoire jusqu’au XXIème siècle, elle donnera vie à des personnages féminins, réels ou fictifs, hétérosexuels ou homosexuels, qui ensemble entre humour et engagement se feront les témoins de cette grande histoire oubliée des femmes, leur histoire. Diane Prost Votre billet est ici LE FUNAMBULE-MONTMARTRE PARIS 53 RUE DES SAULES Paris 33.0

