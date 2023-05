Voyage avec un âne LE FUNAMBULE-MONTMARTRE, 3 mai 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-05-03 à 19:00. Tarif : 33.0 euros.

Une comédie pittoresque pleine d’humour et de finesse adaptée du célèbre roman “Voyage avec un âne dans les Cévennes. » « Je ne voyage pas pour aller quelque part. Je voyage pour voyager. » 1878. Robert Louis Stevenson, jeune écrivain bohème, vient de rompre avec la femme de sa vie. À la recherche d’un nouveau départ, il se lance alors dans une folle aventure : traverser les Cé-vennes à pied. Il est loin d’imaginer ce qui l’attend ! Embarqué avec une ânesse au caractère im-possible, Modestine, il croisera sur sa route une galerie de personnages inoubliables, tour à tour drôles, truculents, ou inspirants… de quoi se libérer du spectre de son amour perdu et savourer le bien être que lui offre la nature, le voyage et la vie. Célébration du retour à soi-même, saveur du temps présent et exaltation des sens se mêlent dans cette adaptation théâtrale pleine de joie, d’inventivité et d’énergie communicative Lauréat du Festival NOUVEL ACTE 2022-2023 : Le Festival Nouvel Acte est né de la volonté du Théâtre le Funambule Montmartre d’apporter son soutien aux jeunes compagnies et d’encourager la création des artistes émergents. Chaque compagnie jouera sa pièce quatre mardis consécutifs. À l’issue, un spectacle intégrera la programmation pour 60 représentations. C’est notre monde d’après… Voyage avec un âne

LE FUNAMBULE-MONTMARTRE PARIS 53 RUE DES SAULES Paris

