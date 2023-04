L’Oiseau Bleu – Le Funamblue, Paris LE FUNAMBULE-MONTMARTRE, 1 mai 2023, PARIS.

L’Oiseau Bleu – Le Funamblue, Paris LE FUNAMBULE-MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-05-01 à 14:00 (2023-05-01 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

L’OISEAU BLEUun conte d’après l’œuvre de Maurice Maeterlinckavec Cécile Covès, Fiona Lévyadaptation Lucie Contet et Cécile Covesmise en scène Salomé Elhadad Ramonlumières Eliah Ramondécors et costumes Cie Poupées Russes et Cie Camélia- durée 55 minutes- dès 5 ansEntre imaginaire et poésie : un conte pour petits et grands d’après l’œuvre de Maurice MaeterlinckUn soir, Tyltyl une enfant de famille modeste et son doudou Mytyl, regardent avec envie et gourmandise, par la fenêtre, le repas des enfants riches. Apparaît alors une fée qui va lui confier une mission unique : trouver l’Oiseau Bleu qui pourra rendre heureuse sa petite fille malade. L’âme des choses et des animaux qui les entourent s’anime alors et les voilà embarqués tous ensemble dans un voyage initiatique au travers de la Nuit, à la recherche de l’Oiseau Bleu, allégorie du Bonheur. L’Oiseau Bleu (d’aprés Maeterlinck) L’Oiseau Bleu (d’aprés Maeterlinck)

Votre billet est ici

LE FUNAMBULE-MONTMARTRE PARIS 53 RUE DES SAULES Paris

18.0

EUR18.0.

