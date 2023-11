Memoriam Le Full Moon Catégorie d’Évènement: Paris Memoriam Le Full Moon, 18 novembre 2023, PARIS. Memoriam Le Full Moon. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 18:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 45.0 à 45.0 euros. A la suite d’un événement dont elle ne se souvient pas, Elisa se réveille dans un lieu qui lui est inconnu. Fruit de son imagination, l’endroit se révèle être une représentation de son cortex cérébral.Grâce à la présence de sa soeur, Emma, et de Togh, gardien de ce lieu étrange, Elisa comprend qu’elle est victime d’amnésie traumatique. Ensemble, ils partent à la recherche de ce souvenir manquant et s’enfoncent dans les tréfonds de sa mémoire.Tout public à partir de 10 ans.Durée : 1h20Réservations pour les personnes en situation de handicap : 0612744668 Memoriam Memoriam Votre billet est ici Le Full Moon PARIS 138 Boulevard Richard Lenoir Paris 45.0

Catégorie d'Évènement: Paris

Le Full Moon
138 Boulevard Richard Lenoir
PARIS

