La Galerie vous expose les 20 photos retenues et décernera le samedi 29 janvier à 19 heures le prix du Jury et les prix du Public alors… Venez nombreux les soutenir !

Pour beaucoup d’entre eux, ce thème était intrinsèquement lié à la situation sanitaire et sociale que nous vivons depuis maintenant deux ans. Pour d’autres une façon humoristique ou poétique d’y faire un pied de nez !

Certains sont des habitués, d’autres sont nouveaux, Certains sont proches, d’autres plus loin (personne de l’étranger je crois), Quoiqu’il en soit, il semblerait que le thème « Curiosités » les ait inspiré.

Il n’y a jamais eu autant de postulants que pour cette 5ème édition ! Ils étaient plus de 50 personnes a avoir répondu à l’appel.

CONCOURS-PHOTOS Le Fil Rouge

2022-01-24

