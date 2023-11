Crescendo 2023-2024 LE DOUBLE FOND Catégorie d’Évènement: Paris Crescendo 2023-2024 LE DOUBLE FOND, 24 août 2024, PARIS. Crescendo 2023-2024 LE DOUBLE FOND. Un spectacle à la date du 2024-08-24 à 21:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 31.68 à 31.68 euros. Un spectacle d’effets magiques drôles, étonnants et poétiques avec la participation active du public. Au fil de différents numéros vus dans l’émission TV « Le Plus Grand Cabaret du Monde », le spectacle monte en puissance pour terminer avec le numéro qui lui a valu d’être primé aux Championnats du Monde de Magie Boris Wild Boris Wild Votre billet est ici LE DOUBLE FOND PARIS 1 Place du marché Sainte Catherine Paris 31.68

