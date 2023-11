Signatures 2023-2024 LE DOUBLE FOND, 14 juin 2024, PARIS.

Signatures 2023-2024 LE DOUBLE FOND. Un spectacle à la date du 2024-06-14 à 21:00 (2024-03-22 au ). Tarif : 31.68 à 31.68 euros.

ALEXANDRA & DOMINIQUE DUVIVIER MISE EN SCÈNE : D. DUVIVIER ET A. DUVIVIER Encore un nouveau spectacle du duo mythique des Duvivier père et fille ! Magie de leur amour du public, magie de leur complicité, magie de leur humour, magie de leurs tours : mais alors, qu’est-ce qui sera le plus magique cette fois ? Peut-être tout simplement la magie de vous surprendre, celle de vous cueillir là où vous ne l’attendiez pas. Parce que ce nouveau show, c’est la promesse de repousser les limites. De vous éblouir avec quelques mystères totalement dingues. De vivre ensemble tous ces instants si précieux et si uniques de rire et d’émotion partagés, qui font qu’on est tous là. Toujours au rendez-vous avec les Duvivier ! Dominique Duvivier, Alexandra Duvivier Dominique Duvivier, Alexandra Duvivier

Votre billet est ici

LE DOUBLE FOND PARIS 1 Place du marché Sainte Catherine Paris

31.68

EUR31.68.

Votre billet est ici