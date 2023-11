Stone Passe à Table 2023-2024 LE DOUBLE FOND, 2 janvier 2024, PARIS.

Stone Passe à Table 2023-2024 LE DOUBLE FOND. Un spectacle à la date du 2024-01-02 à 21:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 31.68 à 31.68 euros.

LA star préférée des magiciens français (et assurément la plus célèbre au-delà de nos frontières) n’est pas seulement un génie de la magie des pièces, des cartes et du détournement d’attention. C’est un véritable « showman » qui offre un spectacle de très haute qualité, bourré d’humour et d’énergie ! Nous sommes fiers de programmer un artiste qui porte si haut les valeurs de l’art magique. Incontestablement LE nouveau spectacle du Double Fond à découvrir sans plus attendre ! Vous n’aimez PAS les spectacles de magie ? LUI NON PLUS ! Après avoir perdu haut la main la finale de «La France a un Incroyable Talent», David Stone a entamé l’écriture de son spectacle de scène pour le Stade de France (sous réserve) avec feu, passion, sexe (beaucoup) et aventures. Et même une apparition au sommet de la tour Eiffel ! (sous réserve). MAIS en attendant… vous pouvez voir tous ces numéros inédits de très près en profitant de ces quelques dates au café-théâtre LE DOUBLE FOND ! Toujours accompagné de son fidèle cheveu sur la langue et harcelé par un psychiatre névrosé, David vous promet une parenthèse d’oubli totalement décalée au cours de laquelle vous n’apprendrez absolument RIEN d’utile pour votre vie quotidienne ! La preuve, si vous vous demandez : – Y a t-il une vie après la mort ? – A quoi ressemble un Schtroumpf sans son bonnet ? – Les frères siamois paient-ils une ou deux entrées au cinéma ? Vous serez à 100% garanti de n’avoir aucune réponse à ces questions. Satisfait ou remboursé !!! Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 10 ans David Stone David Stone

Votre billet est ici

LE DOUBLE FOND PARIS 1 Place du marché Sainte Catherine Paris

31.68

EUR31.68.

