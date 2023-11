Le Voyage Imaginaire 2023-2024 LE DOUBLE FOND, 30 décembre 2023, PARIS.

Le Voyage Imaginaire 2023-2024 LE DOUBLE FOND. Un spectacle à la date du 2023-12-30 à 16:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Le Magicien Voyageur Avec Peter Din Auteur et mise en scène : Peter Din Un magicien étourdi qui arrive presque en retard, qui oublie ses formules magiques et qui vient accompagné de Bobby, un chien qui parle et fait des blagues… ça commence bien ! Heureusement que les enfants sont là pour aider le magicien à réussir ses numéros. Un spectacle enchanteur, rafraîchissant et interactif. Une initiation tout en douceur à l’univers de la magie, à déguster en famille ! Attention la programmation est suceptible d’être modifié sans préavis. Horaire d’arrivée : 30 min avant le spectacle. Peter Din Peter Din

LE DOUBLE FOND PARIS 1 Place du marché Sainte Catherine Paris

