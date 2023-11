Bonjour Markobi LE DOUBLE FOND Catégorie d’Évènement: Paris Bonjour Markobi LE DOUBLE FOND, 26 décembre 2023, PARIS. Bonjour Markobi LE DOUBLE FOND. Un spectacle à la date du 2023-12-26 à 21:00 (2023-12-26 au ). Tarif : 31.68 à 31.68 euros. Personnage atypique, tantôt imprévisible, tantôt attachant, Markobi vit sa magie en même temps que ses spectateurs, avec une désinvolture, une nonchalance et un j’m’en foutisme qui ont fait douter le monde entier, en lui ramenant l’or aux mondiaux de magie (rien que ça) ! Ce qu’il partage autour d’une tasse de café, c’est quelques trucs, beaucoup de lui, et c’est ça qui fait tout Votre billet est ici LE DOUBLE FOND PARIS 1 Place du marché Sainte Catherine Paris 31.68

EUR31.68. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE DOUBLE FOND Adresse 1 Place du marché Sainte Catherine Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LE DOUBLE FOND latitude longitude 48.8553804037947;2.3624931117272165

LE DOUBLE FOND PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/