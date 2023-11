Secrets de Fabrication Alexandra Duvivier LE DOUBLE FOND, 16 décembre 2023, PARIS.

Secrets de Fabrication Alexandra Duvivier LE DOUBLE FOND. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 21:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 31.68 à 31.68 euros.

Avec Alexandra DUVIVIER Assurément le meilleur one woman show de la plus célèbre et la plus éclatante des magiciennes françaises ! Celui-ci va vous transporter dans son univers pour mieux connaître les antres secrets de son cœur d’artiste… ses secrets de fabrication ? Un voyage qui vous amènera encore plus près de la vraie magie… et qui ne vous quittera plus ! Un moment de rêve, de bonheur et de joie de vivre partagés avec une magicienne au faîte de son art, qui sait comme personne nous rappeler la magie… de la vie! Alexandra Duvivier Alexandra Duvivier

Votre billet est ici

LE DOUBLE FOND PARIS 1 Place du marché Sainte Catherine Paris

31.68

EUR31.68.

Votre billet est ici