Magie à la Carte 2023-2024 LE DOUBLE FOND Catégorie d’Évènement: Paris Magie à la Carte 2023-2024 LE DOUBLE FOND, 15 décembre 2023, PARIS. Magie à la Carte 2023-2024 LE DOUBLE FOND. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 21:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 31.68 à 31.68 euros. Avec Alexandra & Dominique Duvivier Auteurs et mise en scène : Alexandra & Dominique Duvivier Un tout nouveau concept de spectacle avec le fameux duo Duvivier, père et fille : sur un choix de 100 tours, vous allez pouvoir sélectionner vous-même les 10 tours qui composeront le spectacle ! Avec un petit calcul, vous pouvez imaginer qu’il s’offre donc à vous 1 milliard de possibilités de spectacles différents… Même en proposant deux séances par jour, il faudrait pas moins d’1 million d’années pour les voir tous. Autant dire qu’il s’agit d’un spectacle unique ! Une multitude de tours inédits. Vous allez rire, vous allez trembler, vous aller oublier tout…sauf de rêver ! Dominique Duvivier, Alexandra Duvivier Dominique Duvivier, Alexandra Duvivier Votre billet est ici LE DOUBLE FOND PARIS 1 Place du marché Sainte Catherine Paris 31.68

