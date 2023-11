Comédie Magique 2 2023-2024 LE DOUBLE FOND, 7 décembre 2023, PARIS.

Comédie Magique 2 2023-2024 LE DOUBLE FOND. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 21:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 31.68 à 31.68 euros.

Après le Crazy Horse (plus de 4000 représentations), Hollywood, Las Vegas, Tokyo, Monte-Carlo, Sydney, Berlin… Gaëtan Bloom est là rien que pour vous ! Il est l’un des magiciens les plus connus et les plus récompensés dans le monde et vous allez comprendre pourquoi : sa magie est pleine de subtilité, tellement inventive et surtout tellement drôle ! Gaëtan Bloom Gaëtan Bloom

LE DOUBLE FOND PARIS 1 Place du marché Sainte Catherine Paris

