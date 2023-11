François Martinez – Mythos 2.0, tournée LE DOUBLE FOND Catégorie d’Évènement: Paris François Martinez – Mythos 2.0, tournée LE DOUBLE FOND, 23 novembre 2023, PARIS. François Martinez – Mythos 2.0, tournée LE DOUBLE FOND. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 21:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 31.68 à 31.68 euros. Une carte déchiquetée qui se reconstitue ; Une cannette de soda qui se remplit comme par magie ; un Rubik Cube qui se résoud en quelques dizièmes de secondes : François Martinez prend un malin plaisir à mystifier avec humour ses spectateurs grâce à des objets du quotidien, qu’il s’agisse d’un DVD ou d’une simple boite de Kleenex. Quand François Martinez lit l’avenir, ce n’est pas dans une boule de cristal mais dans des tee shirts (!) s’amusant même à offrir une nouvelle vie à une spectatrice grâce à un drône ! Alliant magie et mentalisme, il enchaîne les miracles à quelques centimetres du public, quand ce n’est pas carrément dans les mains de ses spectateurs. François Martinez François Martinez Votre billet est ici LE DOUBLE FOND PARIS 1 Place du marché Sainte Catherine Paris 31.68

Catégorie d'Évènement: Paris

