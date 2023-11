Joanna Sternberg LE CONSULAT, 14 novembre 2023, PARIS.

Joanna Sternberg LE CONSULAT. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

L’artiste Joanna Sternberg, originaire de New York, s’épanouit tant dans l’art visuel que l’écriture, la musique et la chanson. Multi instrumentiste de talent, Joanna compose des chansons et apprend à chanter à l’âge de 23 ans avant de prendre la scène un an plus tard. Son dernier album en date I’ve Got Me, sorti le 30 juin chez Fat Possum Records a reçu des critiques dithyrambiques et unanimes (Best New Music sur Pitchfork, New-Yorker, Mojo, …). Véritable chef d’œuvre du genre, ce disque est un recueil de chansons intemporelles, émouvantes et sans artifices. Après les festivals Guess Who en Hollande, Pitchfork London et Sonic City en Belgique, Joanna Sternberg présentera son premier concert français le 14 novembre au Consulat. Joanna Sternberg Joanna Sternberg

LE CONSULAT PARIS 14 avenue Parmentier Paris

