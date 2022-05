Koffer In Berlin en concert Le Connétable Paris Catégorie d’évènement: Paris

Koffer In Berlin en concert Le Connétable, 13 décembre 2019 20:00, Paris. Vendredi 13 décembre 2019, 20h00 Sur place entrée libre, prix libre au chapeau, réservation par mail si possible koffainberlin@gmail.com Le concert « Moments de vie – chansons » égrène treize chansons originales en anglais et en français, et deux reprises en espagnol et en allemand très librement réarrangées. Koffer in Berlin Des textes et mélodies originaux, chansons folk en plusieurs langues, teintées de cold wave, entre émotions et engagement. L’ensemble Koffer-in-Berlin invente de la variété folk influencée par la cold wave, avec une esthétique du fantastique ou reflétant des instants de vie. https://www.youtube.com/watch?v=6IDnEd08_g4 Le Connétable 55 rue des archives 75003 Paris 75003 Paris Paris 3e Arrondissement Paris vendredi 13 décembre 2019 – 20h00 à 21h30

