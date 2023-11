Cecilya & The Candy Kings LE CAVEAU DE LA HUCHETTE Catégorie d’Évènement: Paris Cecilya & The Candy Kings LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 28 décembre 2023, PARIS. Cecilya & The Candy Kings LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-12-28 à 21:00 (2023-12-27 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Cecilya, chanteuse, autrice et compositrice à la voix puissante et lumineuse, s’est produite aux quatre coins du monde avant de s’installer à Paris. Depuis son arrivée, la « rockin’ lady » est toujours accompagnée de son groupe de frenchies all-stars. Son répertoire dynamique aux saveurs swing & rhythm’n’blues vous fera voyager dans les années 50. Préparez vos chaussures de danse !!! The Candy Kings The Candy Kings Votre billet est ici LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris 14.0

