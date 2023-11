Dany Doriz & Michel Pastre « Fathers & Sons » LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 20 décembre 2023, PARIS.

Dany Doriz & Michel Pastre « Fathers & Sons » LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-12-20 à 21:00 (2023-12-20 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Une formation composée de papa Doriz au vibraphone et son fiston Didier à la batterie et de papa Pastre au sax et de son fiston César au piano. Au programme les plus grands standards de jazz concoctés part les papas et des rejetons élevés au super swing. Dany Doriz Dany Doriz

Votre billet est ici

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

14.0

EUR14.0.

Votre billet est ici