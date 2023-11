Nirek Mokar & Invite Sax Gordon LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 10 décembre 2023, PARIS.

Nirek Mokar & Invite Sax Gordon LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 21:00. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Né à Détroit »Sax » Gordon est aujourd’hui l’un des rares, et le plus actif, des représentants de la grande tradition américaine des saxophonistes hurleurs de Rhythm’n’Blues. Sa maitrise technique, son ouverture, son style unique, son charisme l’ont très rapidement amené à être demandé par le who’s who de la scène américaine Blues, Soul, R’n’B, Swing (Matt « Guitar » Murphy, Jimmy Witherspoon, Solomon Burke, Little Milton, Johnny Copeland, Duke Robillard, Ben E. King, Kim Wilson, Howard Tate, Martha Reeves, Junior Wells, James Cotton, Sherman Robertson, John Hammond… Nirek Mokar est un jeune Parisien de 20 ans qui a grandi dans le 17ème arrondissement. C’est en ayant la chance de pouvoir écouter et voir jouer tous les grands spécialistes du Boogie-Woogie au « Paris Boogie Speakeasy » où travaillait son père quand il était tout petit qu’il a eu le coup de foudre pour le piano Boogie Woogie. Il y a seulement 9 ans et en suivant les conseils de ses aînés (Jean-Paul Amouroux, Jean-Pierre Bertrand, Jean-Baptiste Franc…), il commence en autodidacte à apprendre sur le piano du Paris Boogie Speakeasy car il n’avait pas de piano chez lui ! Passionné par cette musique et aussi par le Blues, le Swing et le Rock’n’Roll, il s’y consacre autant qu’il peut aussitôt ses cours terminés. Faisant preuve d’une maturité étonnante et d’un swing exceptionnel, il devient vite le petit chouchou des amateurs de Boogie de tout Paris mais pas que. S’il ne manque pas une occasion de venir faire le boeuf au célèbre Caveau de la Huchette, il a déjà été invité à jouer dans de nombreux festivals en France (Laroquebrou, Jazz au Phare, Blues sur Seine, Jazz à l’Amirauté…) mais aussi à l’étranger (en Suisse, Belgique, Espagne, Angleterre, Autriche, Allemagne, Hongrie, Norvège et aux États-Unis.) Il a décidé de demander aux meilleurs spécialistes français de cette musique de l’accompagner. Nirek Mokar Nirek Mokar

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

