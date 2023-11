Five O’Clock Jazz Group LE CAVEAU DE LA HUCHETTE Catégorie d’Évènement: Paris Five O’Clock Jazz Group LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 5 décembre 2023, PARIS. Five O’Clock Jazz Group LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 21:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Après avoir enregistré un premier disque avec Stéphane Grappelli, un deuxième avec Maxim Saury, un troisième avec l’orchestre symphonique de Bernard Thomas sur des chansons de Charles Trenet, cette excellente formation, sous la direction de Jacques Benhamou, nous offre un cocktail de jazz traditionnel, swing et latino de la grande époque. Chaleur et bonne humeur en perspective ! Le Five O’Clock Jazz Group Votre billet est ici LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris 14.0

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 5, rue de la Huchette, PARIS

