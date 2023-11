Charlye Dream LE CAVEAU DE LA HUCHETTE Catégorie d’Évènement: Paris Charlye Dream LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 2 décembre 2023, PARIS. Charlye Dream LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 21:00 (2023-12-01 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Doté d’une voix de crooneur au caractère unique forgée au tabac américain et à la gouaille des faubourgs, Charlye Dream enflamme les salles de concert en incarnant avec passion ses idoles que sont Louis Prima, Slim Guaillard et Louis Amstrong. Entouré d’une rythmique endiablée ils vont feront danser jusqu’à l’aube ! Charlye Dream Charlye Dream Votre billet est ici LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris 14.0

Catégorie d'Évènement: Paris

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE
5, rue de la Huchette
PARIS
Departement Paris

latitude longitude 48.85281104560611;2.346337921023279

