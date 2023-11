Atomic Cocktail LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 28 novembre 2023, PARIS.

Atomic Cocktail LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 21:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Un zest de swing, quelques gouttes de Rhythm and Blues et une bonne dose de Rock N Roll, vous obtenez, The atomic Cocktail ! Du swing au Rock N Roll en passant par le Blues et le rockabilly, The Atomic Cocktail vous propose le meilleur des 50’s !

Votre billet est ici

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

14.0

EUR14.0.

Votre billet est ici