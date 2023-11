Kristin Marion » French »Ment Jazz » LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 26 novembre 2023, PARIS.

Kristin Marion » French »Ment Jazz » LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 21:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

C’est comme une bouteille de champagne ! Elle a « La Voix », un « Peps » débordant , et le sens du show! Elle se démarque par son scat très personnel et son trombone vocal! Elle chante aussi bien en anglais qu’en français, à travers le blues, le jazz et tout ce qui swingue…. C’est la fête ! De la nouvelle orléans, en passant par Chicago, Montréal elle enflamme les clubs et festivals. Elle se produit aux cotés de GRANDS JAZZMEN tels que: Scott Hamilton ( saxophone) Brad Goode ( trompettiste d’Aretha Franklin) William Galison ( harmoniciste dans le film Bagdad Café) En premiére partie de Thomas Dutronc (Imperial Annecy Festival) Avec ses musiciens et amis, Kristin swingue avec un phrasé bien à elle! Une personnalité du jazz vocal!

Votre billet est ici

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

14.0

EUR14.0.

Votre billet est ici