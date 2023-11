Bid Dood & Hot Swingers LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 25 novembre 2023, PARIS.

Bid Dood & Hot Swingers LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Ces six musiciens avec le désir de recréer le son original des années 40 et 50, du Swing au Old Rhythm ‘n’ Blues, du Rock’n’Roll au Rockin Boogie C’est autour de Mister « Big Dood » une voix puissante bien typique ,et étayé par les « Hot swingers » dotés d’une dynamique et d’une énergie à vous surprendre . Avec Vince à la Batterie avec la frappe maîtrisée, Aimé à la contrebasse et à la guitare Mister » Gold fingers » Sylvain tous deux connus dans le milieu de la scène rockabilly. Et les deux Cuivres 50 au passé riche d’expériences Philippe au saxophone ténor et Olivier au saxophone baryton distillent un mélange très spécial, dérivé des combo-bands américains historiques des années 40 Le répertoire se compose d’une majorité de reprises de standards ainsi que de morceaux plus confidentiels, pour les groupes mythiques les plus connus ; Big Joe Turner, Bill Haley, Freddie Bell, Louis Jordan, ils vous réservent un show festif qui vous transportera voir, et vous propulseront à coup sûr, dans leurs Univers Cosmique du Rock’n’Roll swing,Jive, Jump Hot Swingers Hot Swingers

Votre billet est ici

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

16.0

EUR16.0.

Votre billet est ici