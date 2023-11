David Giorcelli Boogie Woogie & Blues Piano LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 22 novembre 2023, PARIS.

David Giorcelli Boogie Woogie & Blues Piano LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 21:00 (2023-11-20 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

David Giorcelli est l’un des plus grands représentants du Piano Blues et du Boogie Woogie Espagnol. Ses capacités et son dynamisme l’ont amené à participer à plusieurs pays à travers l’Europe et même au Moyen-Orient. Il s’est produit en Italie, au Portugal, en Suisse, aux Pays-Bas, à Chypre et en France – où il est pianiste récurrent dans le club parisien historique ouvert en 1946, « Le Caveau de la Huchette ». Toujours en France, il a participé à deux reprises, en 2010 et 2015, au réputé Le plus grand festival de boogie-woogie au monde ! (Le plus grand festival de piano boogie-woogie au monde !). En plus de cela, il a participé aux festivals de Blues et de Jazz les plus importants d’Espagne tels que Hondarribia, Cazorla, Cerdanyola, Benicàssim, Cáceres, Marbella, Leganés, Gran Canaria, Santiago de Compostela et bien d’autres. Actuellement, David Giorcelli se consacre à ses deux projets les plus puissants. D’une part, il forme le groupe Wax & Boogie avec le grand chanteur Ster Wax, où ils ont sorti 4 albums et collaboré avec des artistes internationaux comme le grand saxophoniste britannique basé à Paris, Drew Davies. Et d’autre part, il possède également un autre projet appelé David Giorcelli Trio, où il revisite les classiques du Blues et du Boogie piano, après avoir sorti 4 albums. Possédant l’une des mains gauches les plus puissantes de son pays, sa virtuosité captive immédiatement le public. Continuez Boogie ! ? David Giorcelli David Giorcelli

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

14.0

EUR14.0.

