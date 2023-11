Jonas Molina & Danny Del Toro Band LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 17 novembre 2023, PARIS.

Jonas Molina & Danny Del Toro Band LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 21:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Jonás Molina, guitariste et chanteur madrilène, a développé dès son plus jeune âge un goût et un amour pour la guitare blues. Il commence à développer sa carrière musicale dans divers groupes locaux. Après avoir joué sur le circuit du blues madrilène avec différents groupes au fil des années, il décide de former son propre groupe dans lequel il présente son projet musical personnel de ses propres chansons et reprises du blues des années 50 mélangées au jump/west coast blues et au swing/boogie. Woogie. Dans son répertoire, il rend hommage à des artistes tels que Lowell Fulson, Jimmie Vaughan, Earl Hooker et Duke Robillard entre autres. Un voyage à travers le blues à ne pas manquer.En plus de ses projets personnels, il a collaboré avec plusieurs artistes de renom sur le circuit européen tels que Big Dez, Marco Cinelli, Little G Weevil et bien d’autres. Danny del Toro a parcouru depuis le début de sa carrière différents styles de musique allant du blues au jazz en passant par le ragtime, etc. C’est en effet un harpiste polyvalent qui se produit avec aisance sur scène aussi bien en acoustique qu’en électrique. Son son particulier peut être apprécié en écoutant ses disques personnels et les contributions qu’il a apportées auprès d’artistes internationaux de premier plan. De plus, Danny est un professeur reconnu dans les camps d’harmonica et les événements Masterclass dans tous les festivals en Europe.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

