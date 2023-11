Matthieu Boré – Blues In New Orleans LE CAVEAU DE LA HUCHETTE Catégorie d’Évènement: Paris Matthieu Boré – Blues In New Orleans LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 15 novembre 2023, PARIS. Matthieu Boré – Blues In New Orleans LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 21:00 (2023-11-14 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. On l’appelle aussi le ‘French Crooner’. Matthieu Boré, chanteur, pianiste, compositeur, démocratise le jazz, le rendant à nouveau populaire, abordable, tout en demeurant de grande qualité et généreux. Mêlant les univers jazz, rock, blues, il convoque les grands standards, mais il déploie également tout son talent d’écriture avec des compositions personnelles. Passionné par la Nouvelle Orléans, Matthieu a développé ces dernières années un répertoire de compositions originales et standards rhythm and blues autour de grands pianistes-chanteurs tels que Huey Piano Smith, Allen Toussaint ou Professor Longhair. Un répertoire résolument gai et léger, une énergie fabuleuse, un réel sens du partage avec son public. Votre billet est ici LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris 14.0

