François Laudet Swing Drums Tribute to Gene Krupa & Buddy Rich LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 10 novembre 2023, PARIS.

François Laudet est considéré en France comme le meilleur batteur de jazz swing-bop et le spécialiste incontesté des grandes formations. Son swing, son énergie et sa polyvalence lui ont permit d’accompagner les plus grands artistes français et internationaux. François Laudet a enregistré plus de cinquante albums de jazz, dont cinq avec son propre big band, le François Laudet Big Band (FLBB). Sa connaissance des grandes formations lui a permit d’être engagé en 1997 au sein du Count Basie Orchestra, lors d’une tournée européenne. Il rend régulièrement hommage à ses maîtres, les légendaires batteurs américains Gene Krupa et Buddy Rich. François Laudet François Laudet

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

