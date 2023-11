Dir En Grey LE BATACLAN, 22 mars 2024, PARIS.

Veryshow Productions (L-R-20-9379 / L-R-20-0663) présente DIR EN GREY DIR EN GREY en tournée européenne en mars 2024 La tournée « EUROPE TOUR24 FROM DEPRESSION TO�@________ [mode of Withering to death. & UROBOROS] », première tournée européenne du groupe en 4 ans, est annoncée pour mars 2024 ! Elle débutera le 19 mars à Varsovie et inclura 9 concerts dans 4 pays différents : la Pologne, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. La série de concerts « FROM DEPRESSION TO ________ », qui s’est déroulée au Japon de 2016 à 2017, arrive en Europe, axée sur le 5ème album du groupe « Withering to death » et leur 7ème album « UROBOROS ». Dir En Grey présentera donc deux concerts différents sur deux soirs dans presque toutes les villes. Dir En Grey Dir En Grey

LE BATACLAN PARIS 50, boulevard Voltaire Paris

