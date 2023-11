Passi LE BATACLAN, 21 mars 2024, PARIS.

Passi LE BATACLAN. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 20:00 (2024-03-21 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

Yurgang Production (Licence N° D-2022-008025) présente : CE SPECTACLE Une date mémorable au Bataclan ! Celui qu’on ne présente plus, le membre sacré et l’un des fondateurs du Ministère A.ME.R, l’un des créateurs du label Secteur A mais surtout artiste légendaire et intemporel qui aura apporté ses pierres à l’édifice du rap français par ses textes conscients, sera sur la scène du Bataclan pour un show exclusif qui vous régalera de ses classiques en présence de guests hors pairs mais également de son univers Afro qui mêle couleurs et rythmes Afro envoutants ! Des feats et des guests à n’en plus finir pour cette date unique !N° téléphone accès PMR : 01.58.70.16.36 Passi

Votre billet est ici

LE BATACLAN PARIS 50, boulevard Voltaire Paris

35.0

EUR35.0.

Votre billet est ici