Shkoon Masrahiya Album Tour – Paris LE BATACLAN, 10 février 2024, PARIS.

Shkoon Masrahiya Album Tour – Paris LE BATACLAN. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 19:00 (2024-02-10 au ). Tarif : 29.99 à 34.99 euros.

MIR’A (PLATESV-D-2022-000517) présente ce concert. SHKOON SHKOON est enfin revenu avec un nouvel album conceptuel « Masrahiya » (Un mot arabe qui signifie une pièce de théâtre). Shkoon a de nouveau créé un message fort, avec une œuvre d’art diversifiée combinée à une tournée de concerts. « Masrahiya » examine en profondeur les frontières floues entre la réalité et la fiction, où les lignes de la vérité et de l’imagination s’entrelacent comme une danse envoûtante. Au fil des trois chapitres captivants, la tragédie, la politique et l’ironie s’entremêlent sans heurt, créant ainsi une tapisserie d’émotions qui laisse le public sous le charme. SHKOON crée une atmosphère remplie de textures et d’épices et emmène son public dans de nouvelles sphères. En plus de ses propres paroles, le groupe utilise d’anciens éléments musicaux traditionnels de la communauté arabe, tels que le folklore arabe, qui sont aujourd’hui plus pertinents que jamais. Dans leurs sets, les mélodies orientales s’associent à l’électronique occidentale. Leurs compositions fusionnent magnifiquement les traditions, mettant en valeur les possibilités illimitées de la musique. L’album se situe entre les influences du downbeat électronique, de la deep house, du dub et du hip-hop. Piano, violon, synthétiseurs, percussions et voix fusionnent avec des mélodies orientales et des rythmes électroniques occidentaux. Le public entreprendra un voyage qui mêlent les frontières entre les culturesRéservation PMR : 01.58.70.16.36 Shkoon Shkoon

Votre billet est ici

LE BATACLAN PARIS 50, boulevard Voltaire Paris

29.99

EUR29.99.

