Les Sheriff + Poésie Zéro + Le Réparateur LE BATACLAN. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 19:00 (2024-02-02 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

PROJET X (L-R-20-001497) PRESENTE : ce concert. 10 ans après un retour que personne n’attendait, LES SHERIFF remontent sur la scène du BATACLAN pour fêter comme il se doit leur 40ème (!!!) anniversaire… 40 ans, et (presque) toutes leurs dents. Pour l’occasion, ils joueront une nouvelle setlist pleine de surprises et de morceaux piochés dans leur incroyable discographie. Un cadeau tout droit venu de Montpellier pour réchauffer la nuit parisienne avec leurs invités très spéciaux : POESIE ZERO et LE REPARATEUR. Le Réparateur, Les Sheriff, Poésie Zéro Le Réparateur, Les Sheriff, Poésie Zéro

LE BATACLAN PARIS 50, boulevard Voltaire Paris

