LE BATACLAN. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:00. Tarif : 55.0 euros.

GEMINI est un artiste R&B sud-coréen qui fait ses débuts en 2020 et apparaît pour la première fois au public sur la compilation de H1GHR MUSIC [H1GHR : BLUE TAPE], avec Jay Park, pH-1 et 28AV. L'année suivante, il sort un single « Know me » qui atteint la première place du classement Viral 50-Vietnam, puis paraît son 1er EP [Inside Out] avec des featurings de Seori, Kid Milli, Leellamarz, pH-1, CAMO et WOODZ. C'est avec la sortie de son 2è EP [Still Blue] en 2022 que GEMINI entame sa première tournée mondiale, qui démarre avec l'Amérique du Nord, puis se poursuit par des shows complets dans divers pays d'Europe et d'Asie. DAZED KOREA, Allure Korea, ODDA Korea, Visual Tales, The Recording Academy ou encore MTV, les médias d'envergure suivent GEMINI et lui permettent d'élargir ses auditeurs et ses fans! Il est également investi dans le monde de la mode, avec AMIRI et Calvin Klein, marque pour laquelle il a tourné plusieurs campagnes. En septembre 2023, sort son 3è EP [Love Sick] et GEMINI est maintenant prêt à poursuivre son « Still Blue Tour » en Europe. Il sera en concert à Paris au Bataclan le 1er décembre 2023.

LE BATACLAN PARIS 50, boulevard Voltaire Paris

