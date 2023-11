Ayra Starr 21 : The World Tour LE BATACLAN Catégorie d’Évènement: Paris Ayra Starr 21 : The World Tour LE BATACLAN, 22 novembre 2023, PARIS. Ayra Starr 21 : The World Tour LE BATACLAN. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:00 (2023-11-21 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros. Live Nation (L-R-20-7529 / L-R-22-1699) présente : ce concert Comment passer à côté du phénomène mondial Ayra Starr ? Celle qui décrit son style comme de l’Afrosoul, interpréte d’une voix enivrante ses musiques influencées notamment par la musique classique yoruba et béninoise. Avec une nomination BET à son actif, une flopée de collaborations de haut niveau, et elle est devenue l’artiste féminine la plus nominée aux Headies Awards de l’année. Ayra Starr est désormais une star mondiale à part entière. La reine en devenir de la génération Z se produira sur la scène à Paris du Bataclan, le 21 novembre 2023 (complet) et le 22 novembre 2023 ! AYRA STARR Votre billet est ici LE BATACLAN PARIS 50, boulevard Voltaire Paris 34.0

