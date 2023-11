Vav LE BATACLAN, 19 novembre 2023, PARIS.

Vav LE BATACLAN. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 20:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 44.9 à 74.9 euros.

OVERLOOK EVENTS (R-20-007742 & 007743) présente VAV Assis-Debout Placement libre + Early EntryEarly Entry: Accès prioritaire à la salle après les VIP Meet & Greet Le retour du célèbre groupe Kpop après 4 ans d’absence ! VAV est un groupe Kpop créé en Corée du Sud en 2015 par A Team Entertainment. Il est constitué de St.Van, ACE, Ayno, Jacob, Lou, Ziu, reconnus pour la qualité de leurs musiques et compositions, par leurs extraordinaires prestations de danse et par le storytelling de leurs clips vidéos. Après l’immense succès de leurs premiers albums, VAV a atteint les 40 millions de vues avec Senorita en 2018, 35 millions de vues avec Give Me More en 2019, 30 millions de vues avec Thrilla Killa, et leur dernier single, Designer, a atteint 16 millions de vues en moins de trois mois. VAV a déjà fait plusieurs tournées à succès dans le monde, en Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe. Cette tournée 2024 est la première depuis quatre ans ! Vav Vav

Votre billet est ici

LE BATACLAN PARIS 50, boulevard Voltaire Paris

44.9

EUR44.9.

Votre billet est ici