Cet évènement est passé The Rumjacks LE BATACLAN Catégorie d’Évènement: Paris The Rumjacks LE BATACLAN, 8 novembre 2023, PARIS. The Rumjacks LE BATACLAN. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 19:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 30.5 à 30.5 euros. Artefact PRL en accord avec Rage Tour Punk Rock Celtic Folk Ouverture des portes: 19h300 Début 1ère partie: 20h00 THE RUMJACKS THE RUMJACKS Votre billet est ici LE BATACLAN PARIS 50, boulevard Voltaire Paris 30.5

EUR30.5. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE BATACLAN Adresse 50, boulevard Voltaire Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LE BATACLAN latitude longitude 48.86313757913348;2.3707559238110583

LE BATACLAN PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/