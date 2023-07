Duo Sud et la révolution musicale argentine – Récital Piazzolla, Ginastera – Le Barbizon Paris, 11 juillet 2023 20:00, Paris.

Lucia Abonizio et Gilberto Pereyra, musiciens argentins, unissent leur talent sur scène en tant que Duo Sud pour offrir une performance passionnée et de qualité, apportant toute l’essence de la musique argentine avec un piano et un bandonéon. Leur CD « Destination Tango » reflète une partie importante de leur travail, mettant en valeur les sonorités de leurs instruments.

Le DUO SUD s’est produit dans de nombreux festivals et sur les scènes les plus prestigieuses en France et à l’étranger. Au BARBIZON, restaurant culturel, le duo propose un répertoire dédié à deux compositeurs emblématiques qui ont révolutionné la musique argentine et latino-américaine : Alberto GINASTERA et Astor PIAZZOLLA. Leur collaboration met en valeur la vigueur et l’expressivité de cette musique, qui puise sa force dans une écriture classique et des sonorités jazz.

Le BARBIZON, lieu agréable et moderne, propose une expérience unique de dîner-concert avec une carte de qualité. Les pauses sont aménagées pour permettre aux convives d’apprécier pleinement les performances musicales. Il est recommandé de réserver une table pour profiter de la soirée, mais il est également possible d’assister au concert en prenant simplement un verre sans réservation.

