Kavita Shah Cape Verdean Blues LE BAL BLOMET, 2 décembre 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:00. Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Kavita Shah présente une sélection de mornas et de coladeiras traditionnels qui constituent une lettre d'amour au magnifique archipel de Cesaria Evora; Kavita Shah, elle-même fille d'immigrants, a trouvé le réconfort dans ces chansons qui racontent l'histoire universelle de la diaspora.

