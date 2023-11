Rhythm on Fire LE BAL BLOMET Catégorie d’Évènement: Paris Rhythm on Fire LE BAL BLOMET, 1 décembre 2023, PARIS. Rhythm on Fire LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:00 (2023-12-01 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Le show virtuose et déjanté des deux fous-furieux du swing. Avec humour, élégance et un sens incomparable du swing, ce duo dynamite les grands tubes du classique, du jazz et de la pop au piano et aux claquettes. Votre billet est ici LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris 24.2

EUR24.2. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 rue Blomet Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LE BAL BLOMET latitude longitude 48.84249320469638;2.306144847033814

LE BAL BLOMET PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/