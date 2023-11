Les 1001 Nuits du Jazz – Jazz, Bresil et Samba LE BAL BLOMET Catégorie d’Évènement: Paris Les 1001 Nuits du Jazz – Jazz, Bresil et Samba LE BAL BLOMET, 30 novembre 2023, PARIS. Les 1001 Nuits du Jazz – Jazz, Bresil et Samba LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:00 (2023-11-30 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Les 1001 Nuits du Jazz racontent une autre histoire du jazz qui n’est pas une affaire d’initiés ou de puristes, mais un conte qui s’adresse à tous. Avec Cynthia Abraham Cynthia Abraham Votre billet est ici LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris 24.2

EUR24.2. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 rue Blomet Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LE BAL BLOMET latitude longitude 48.84249320469638;2.306144847033814

LE BAL BLOMET PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/