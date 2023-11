Lou Casa LE BAL BLOMET Catégorie d’Évènement: Paris Lou Casa LE BAL BLOMET, 29 novembre 2023, PARIS. Lou Casa LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 20:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Après Brel et Barbara, Lou Casa ouvre pus grand le spectre, tissant un fil narratif au travers de morceaux aux littératures variées : des compositions originales, et des relectures personnelles de chansons d’Higelin, Brassens, Halliday… Lou Casa Votre billet est ici LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris 24.2

Catégorie d'Évènement: Paris

LE BAL BLOMET
33 rue Blomet
PARIS
Paris

