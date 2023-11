Guitarreiro & Akbocada LE 360 PARIS MUSIC FACTORY, 15 novembre 2023, PARIS.

Guitarreiro & Akbocada LE 360 PARIS MUSIC FACTORY. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:30 (2023-11-15 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Rosivaldo Cordeiro : Multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et producteur musical brésilien originaire de Manaus, Rosivaldo a grandi en écoutant les grands maîtres de la guitarrada et s’est très vite approprié ce style. En 1995, il vient pour la première fois en France comme guitariste du groupe Carrapicho qui connaît un immense succès avec le tube Tic-tic-tac. En 2013, il crée son personnage Guitarreiro, monte le groupe “Rosivaldo Cordeiro et Akbocada“ et se produit sur la scène amazonienne et parisienne. Depuis 2016, il développe un projet appelé ConnexionArt d’échanges multiculturels entre la France et l’Etat d’Amazonas qui lui confère en 2018 le titre d’Ambassadeur culturel. L’album Guitarreiros do Amazonas est un projet artistique visant à préserver les rythmes authentiquement amazoniens et l’œuvre des grands maîtres de la guitarrada amazonienne, style qui s’est très largement diffusé dans la partie haute et médiane du fleuve Amazone dans les années 80 et 90. L’album lançé le 31 octobre 2019 à Manaus, révèle une petite partie de l’immense legs des maîtres de la guitarrada amazonense, un trésor inestimable de l’histoire musicale amazonienne. Rosivaldo Cordeiro

Votre billet est ici

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY PARIS 32 RUE MYRHA Paris

16.0

EUR16.0.

