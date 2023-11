Tony Ann LE 360 PARIS MUSIC FACTORY, 9 novembre 2023, PARIS.

Tony Ann LE 360 PARIS MUSIC FACTORY. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

Après avoir généré des centaines de millions de vues sur toutes les plateformes de streaming, virtuose du piano, auteur-compositeur et sensation des réseaux sociaux, Tony Ann sera en concert le 9 novembre 2023 à Paris au 360 Paris Music Factory. Virtuose de métier, Tony Ann est un pianiste soliste aux grandes idées ! Issu à la fois d’un milieu classique et d’une formation contemporaine après de courts séjours au Cleveland Institute of Music et au Berklee College of Music, Ann fusionne les styles du nouveau et de l’ancien avec un effet à couper le souffle. En tant qu’auto-proclamé connaisseur d’harmonie, Ann pense toujours à des moyens non seulement de repousser les limites de la musique néoclassique et instrumentale mais aussi de la musique pop. Alors que Tony pourrait se limiter à la musique sans paroles, il utilise avec succès les quatre-vingt-huit touches que comporte un piano à son avantage avec des compositions originales empreintes d’émotion, de technique et d’amplitude. Récemment, Tony a posté sur les réseaux sociaux avec succès en initiant les jeunes générations aux sons néoclassiques à travers sa série « play that word » dans lequel en utilisant des lettres sur le clavier il créerait des compositions originales basées sur des mots soufflés par son auditoire. Loin de son travail en solo, Tony aime la collaboration dans laquelle il a apprécié travailler avec de nombreux artistes pop, y compris The Chainsmokers, avec lesquels il a collaboré en co-écrivant à la fois les singles de platine américains « Sick Boy » et « Call You Mine » (avec Bebe Rexha) et le single d’or américain « Side Effects » (feat. Emily Warren). Ann a également eu le plaisir de tourner avec eux en tant que claviériste pour leur tournée nord-américaine « Memories: Do Not Open » qui comprenait des performances sur SNL et Good Morning America. Désormais Ann se prépare à sortir son premier projet au début de l’année prochaine dans lequel il est très heureux d’y inscrire son univers d’harmonie et d’émotions. Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

Votre billet est ici

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY PARIS 32 RUE MYRHA Paris

31.9

EUR31.9.

Votre billet est ici