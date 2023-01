SOY DE CUBA Le 13ème Art – Théatre, 14 mars 2023 21:00, Paris.

14 – 26 mars Sur place Carré Or : 59€ – Cat.1 : 49€ – cat. 2 : 39€ – cat. 3 : 20 € https://www.indigo-productions.fr/soydecuba

Soy de Cuba est une comédie musicale interprétée par des musiciens et danseurs parmi les meilleurs de leur île. Musiques colorées et de danses fiévreuses.

Soy de Cuba II – Viva la vida

Cette histoire, c’est la rencontre de deux étoiles, une danseuse cubaine hors-pair et un boxeur d’une élégance d’exception que tout semble pourtant opposer. Sauf, peut-être, la salsa… et l’amour !

Voici conté le destin d’Ayala et de Jesus, deux étoiles en route vers le firmament de leur art, dans une lutte sans merci pour la vie.

De la vénérable manufacture de cigares où l’on pousse souvent les tables le soir pour faire place à la musique et à la danse jusqu’aux mythiques salles de boxe hors d’âges de La Havane, en route pour une comédie musicale en forme de voyage inoubliable aux rythmes cubains, interprétée par des musiciens et danseurs parmi les meilleurs de leur île.

Voici « Soy de Cuba II », un hymne à la liberté absolue et à la vie, pour clamer haut et fort, sur fond de musiques colorées et de danses fiévreuses :

« ! Viva la vida ! »

Directeur Musical : Rembert Egues

Directeur artistique et mise en scène : Michaël Xerri et Julie Dayan

Conception vidéo : Michaël Xerri

Chorégraphies : Dieser Serrano Garcia

Le 13ème Art – Théatre Place d’Italie – PARIS 75013 75013 Paris Quartier de la Maison-Blanche

