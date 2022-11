Elias Rahbani – Concert hommage, avec Ghassan Rahbani Le 13ème Art – Théatre, 13 décembre 2022 20:30, Paris.

Mardi 13 décembre, 20h30 Sur place Carré Or : 100 €

CAT 1 : 80 €

CAT 2 et mobilité réduite : 67 €

CAT 3 : 46 €

CAT 4 : 30 €, jeunes.

Ce concert est un hommage à Elias Rahbani, chanteur, compositeur et chef d’orchestre libanais qui sera rendu par son fils, Ghassam, son orchestre, les voix de Gilbert Jalkh, Rayna El Hage et chorale.

Ce concert du 13 décembre à Paris raconte la vie d’Elias Rahbani avec Ghassan, son fils et son orchestre de quinze musiciens, les magnifiques voix de Gilbert Jalkh et Ranya El Hage et de la chorale.

Producteur, chef d’orchestre et pianiste, Elias Rahbani a longtemps partagé ses studios avec ses fils musiciens Ghassan et Jad. Il a laissé sa marque indélébile à travers un vaste répertoire de chants aux notes ensoleillées puisées d’une terre passion qu’il n’a jamais quittée. Beau-frère de Feyrouz, la légende, il composa pour les plus grands : pour Feyrouz, Sabah, Magida El Roumi, Wadih el-Safi, Nasri Chamseddine, Melhem Barakat, Tony Valière, Samy Clark et bien d’autres qui ont sublimement interprété ses mélodies.

6 500 œuvres ! Des chansons, des opérettes, des génériques d’émissions radiophoniques, des musiques de téléfilms, des hymnes divers et plus de 3 500 jingles publicitaires, un domaine dans lequel il a été pionnier au Moyen-Orient. Certaines publicités sont devenues mythiques, bravant les intempéries de la mémoire. Sa musique se distingue par une certaine indépendance, une liberté et une différence de ton, introduisant des sonorités plus occidentales. Un travail musical de fond avec l’unique objectif d’élargir le pouvoir absolu de la musique…

Attristé par les événements sombres qui ont assailli le Liban ces dernières années, le plus jeune des frères Rahbani s’était retiré en toute dignité de la vie publique avant d’être terrassé par un Covid fatal en 2021.

Ce concert sera pour tous une façon de rendre hommage à Elias Rahbani, l’un des plus grands compositeurs du Liban qui nous a quittés mais dont l’héritage musical inestimable résonnera à jamais …

Le 13ème Art – Théatre Place d’Italie – PARIS 75013 75013 Paris Quartier de la Maison-Blanche

mardi 13 décembre – 20h30 à 22h15